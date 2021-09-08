Musem Akademi kapılarını açıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu MUSEM Akademi, Gaziantep'in hem bin yıllık gastronomi geleneğini öğrenmenin hem de nitelikli meslek edinme fırsatının yeni kapılarını açacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep'in dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mutfak sanatlarına ve aşçılık mesleğine yaratıcı, profesyonel ve disiplinli yaklaşımlar geliştiren Büyükşehir Belediyesi, geleneksel lezzetlerinin korunması ve özgün halleriyle yaşatılması vizyonunu bir adım daha ileri götürerek; yeni nesiller tarafından, geleneksel yöntem ve ürünlerle, aslına uygun üretilmesine de sahip çıkılması amacıyla Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nin yanında "MUSEM Akademi" yi hayata geçiriyor. 16 Eylül'de kapılarını açacak MUSEM Akademi, hem dünya mutfaklarına hem de yerel lezzet notalarına ve reçetelerine hâkim kendi şeflerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

MUSEM Akademi, şefliği bir meslek olarak seçmeyi düşünen, halihazırda bu alanda çalışıp Gaziantep Mutfağı uzmanlığını kariyerine eklemek isteyen veya geleneğin ve kadim Gaziantep Mutfağı'nın normlarını entelektüel bir birikim olarak edinmek isteyen, bu alana ilgi duyan tüm kesimlere dokunmayı hedefliyor. Modern derslikleri, mutfakları ve atölyelerinde eğitim verecek yapı, kendi uzman eğitimcilerinin yanında, her biri alanında marka olan sektör profesyonelleriyle faaliyetlerini sürdürecek. MUSEM Akademi çatısı altında verilen eğitimler sayesinde yüzlerce genç meslek sahibi olurken, karma alanlarda kazanacakları birikimle benzersiz lezzet mirasçıları ve temsilcileri haline gelecekler.

Akademide, "Profesyonel Aşçılık Eğitimi", "Profesyonel Pastacılık Eğitimi", Gaziantep Mutfağı konusunda gelişmek isteyenler için "Yöresel Gaziantep Mutfağı Eğitimi", mutfakta zaman geçirmeyi sevenler hobi edinmek isteyenler için, "Temel Aşçılık Eğitimi", "Temel Pastacılık Eğitimi", kısa sürede hem eğlenip hem öğrenmek isteyenler için ise MUSEM Atölye Eğitimleri'ni herkesle buluşturacak.

Kaynak: Bültenler