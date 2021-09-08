"MUSEM Akademi" ile gastronomi profesyonelleri yetişecek
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"MUSEM Akademi" ile gastronomi profesyonelleri yetişecek

'MUSEM Akademi' ile gastronomi profesyonelleri yetişecek
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu MUSEM Akademi, Gaziantep'in hem bin yıllık gastronomi geleneğini öğrenmenin hem de nitelikli meslek edinme fırsatının yeni kapılarını açacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu MUSEM Akademi, Gaziantep'in hem bin yıllık gastronomi geleneğini öğrenmenin hem de nitelikli meslek edinme fırsatının yeni kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep'in dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda mutfak sanatlarına ve aşçılık mesleğine yaratıcı, profesyonel ve disiplinli yaklaşımlar geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nin yanında "MUSEM Akademi"yi hayata geçiriyor.

16 Eylül'de kapılarını açacak MUSEM Akademi, hem dünya mutfaklarına hem de yerel lezzet notalarına ve reçetelerine hakim kendi şeflerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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