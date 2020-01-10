Müsellim Geçidi'ndeki 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'ye iştirak eden TCG Türkeli karakol gemisinin Müsellim Geçidi'nde tespit ettiği 84 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'ye iştirak eden TCG Türkeli karakol gemisinin Müsellim Geçidi'nde tespit ettiği 84 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TCG Türkeli karakol gemisi, Müsellim Geçidi'nde 2 düzensiz göçmen botu tespit etti.
Botlardaki 84 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılması sağlandı.