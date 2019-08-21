Müsellim Boğazı'nda 149 düzensiz göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığından, Müsellim Boğazı'nda tespit edilen 3 ayrı bottaki 149 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Müsellim Boğazı'nda tespit edilen 3 ayrı bottaki 149 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından, göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi tarafından, Müsellim Boğazı'nda 3 düzensiz göçmen botu tespit edildiği belirtildi.
Sayılarının 149 olduğuna belirtilen düzensiz göçmenlerin, Türk Sahil Güvenlik Botlarınca kurtarılmasının sağlandığı vurgulandı.