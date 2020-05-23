'Müşebbek' tatlısı ramazan ayının vazgeçilmezi oldu HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, halka tatlı (müşebbek), lokma ve tulumba, ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar oldu.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, halka tatlı (müşebbek), lokma ve tulumba, ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar oldu.

Tatlı imalatçısı İsa ve Mehmet Ergök kardeşler, ramazan ayında en çok müşebbek tatlısının yanı sıra lokma ve tulumba tatlısının tüketildiğini söyledi. Gök kardeşler, tatlıların lezzetli ve ekonomik olduğunu belirterek, "Bir davete katılanlar ya da iftarda evine gidenler mutlaka yanlarında tatlı götürüyor. Hem lezzetli ve hem de ekonomik olduğu için fazla ilgi görüyor. Özellikle bu ayda daha fazla satılıyor" dedi.

Tatlının yapılışından söz eden kardeşler, şunları söyledi:

"Ramazan ayında şeker ihtiyacı arttığı için satışlarımızda arttı. Halka tatlısının yanında lokma, tulumba ve kabak tatlısı da tercih edilenler arasında. Diğer tatlılara göre ekonomik olan, tereyağı, un irmik, nişasta, şeker karşımı ile yapılan tatlılar sofraların vazgeçilmezleri arasındadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA