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Muse konseri ertelendi mi, iptal mi oldu? Muse konseri ne zamana ertelendi?

Muse konseri ertelendi mi, iptal mi oldu? Muse konseri ne zamana ertelendi?
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Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Muse, Türkiye'den gelen çağrılar üzerine 11 Haziran'da Yenikapı Festival Alanı'nda yapılması planlanan konserleri hakkında açıklama yapıldı. Peki, Muse konseri ertelendi mi, iptal mi oldu? Muse konseri ne zamana ertelendi?

Dünyaca ünlü rock grubu Muse'un 11 Haziran'da Yenikapı Festival Alanı'ndaki konseri iptal edildi. Grup, X hesabından yaptığı açıklamada konserleri ile ilgili duyuru yaptı. Peki, Muse konseri ertelendi mi, iptal mi oldu? Muse konseri ne zamana ertelendi?

MUSE KONSERİ ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?

Muse X hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran 2025'teki İstanbul konserlerini 2026'ya ertelediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatle değerlendirdikten ve endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul'daki konserimizin DBL Entertainment'ın hiçbir şekilde dahil olmayacağından emin olabilmek adına 2026'ya ertelendiğini duyuruyoruz. Desteğiniz bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!" denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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