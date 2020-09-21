Musavat Hacısalihoğlu kimdir? Musavat Hacısalihoğlu kaç yaşında, nereli? Musavat Hacısalihoğlu hayatı ve biyografisi! Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Musavat Hacısalihoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Musavat Hacısalihoğlu kaç yaşında, nereli? Musavat Hacısalihoğlu hayatı ve biyografisi! Musavat Hacısalihoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Musavat Hacısalihoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Musavat Hacısalihoğlu kimdir? Musavat Hacısalihoğlu kaç yaşında, nereli? Musavat Hacısalihoğlu hayatı ve biyografisi! MUSAVAT HACISALİHOĞLU KİMDİR? Ankara - 1960, Nail, Neşide. İşletmeci; İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir. 1991 yılından beri İzmir'de yaşamakta ve ticaretle uğraşmaktadır. Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Kaynak: Haberler.com