Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu
İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu seçildi.
İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu seçildi.
İYİ Parti Meclis Grubundan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan boşalan Grup Başkanvekilliği seçimi için Grup Başkanı Orhan Çakırlar başkanlığında toplantı yapıldığı belirtildi.
Toplantıda Dervişoğlu'nun Grup Başkanvekilliğine seçildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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