Musacalı Barajı, takvime göre bir yıl erken tamamlandı
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Musacalı Barajı, takvime göre bir yıl erken tamamlandı

Musacalı Barajı, takvime göre bir yıl erken tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2018 yılında temeli atılan Musacalı Barajı'nın ihale takviminde 25 Temmuz 2022 bitmesi öngörülmesine rağmen bir yıl erken tamamladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2018 yılında temeli atılan Musacalı Barajı'nın ihale takviminde 25 Temmuz 2022 bitmesi öngörülmesine rağmen bir yıl erken tamamladıklarını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, yoksulluğun azaltılması doğrultusunda hayata geçirilen projeler ile yaşam standardı yükseltilerek göçün önlenmesi amaçlanıyor. Buna göre, 2018 yılı bahar ayında temeli atılan Manisa Musacalı Barajı, ihale takvimine göre 25 Temmuz 2022'de bitmesinin planlanmasına karşın bir yıl önce tamamlanarak su tutmaya başladı.

Bergamalı üreticilere müjdeli haber vermek istediğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "2018 yılının bahar ayında, bir sahur vakti Musacalı Barajı'nın temelini atmıştık. İhale takvimine göre 25 Temmuz 2022'de tamamlanması gerekiyordu. Ancak gece gündüz demeden çalıştık ve Musacalı Barajı'nı planlanandan 1 yıl önce tamamlandık. Bergamalı üreticilere hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

20 Ağustos'ta Musacalı Barajı'nda su tutmaya başladıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sulama şebekesi içinde çalışmaların sürdüğünü belirterek" Musacalı Barajı, Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Bakırçay Ovası'nda 22.950 dekar araziye can suyu verecek. Bölgede hem sulama maliyetleri düşecek hem de verim artacak. Musacalı Barajı bölge üreticisine 2021 yılı rakamlarıyla ortalama 42 milyon lira daha fazla kazandıracak" değerlendirmesini yaptı.

Kocadere üzerine inşa edilen Musacalı barajının temelden yüksekliğinin 79 metre olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Yıldız "Musacalı Barajı yaklaşık 25 milyon metreküp su tutma kapasitesi ile bölgenin en büyük barajlarından biri. Kaplama çalışmaları kapsamında ise 20 ano inşa ettik ve 8000 metreküp beton döktük. Şantiyemizi kış aylarının zorlu hava koşullarında bile açık tuttuk. Çalışmalarımızı sürdürdük. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Musacalı Barajı, takvime göre bir yıl erken tamamlandı
Musacalı Barajı, takvime göre bir yıl erken tamamlandı
Musacalı Barajı, takvime göre bir yıl erken tamamlandı
Musacalı Barajı, takvime göre bir yıl erken tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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