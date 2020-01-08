Musacalı Barajı'nın yarısı bitti

08.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:13

Dev proje hizmete girdiğinde İzmir Bergamalı üreticilere yılda 16.5 milyon lira ek gelir sağlayacak

Bergamalı çiftçilere Musacalı Barajı'ndan müjde var. Üreticilerin sabırsızlıkla beklediği barajının yarısı tamamlandı. % 53 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda gövde dolgusu 3 ay içinde tamamlanacak.

Günde 250 kamyon kaya taşınıyor

22,950 dekar araziyi sulayarak bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla tahmini 16.5 milyon lira ek gelir sağlayacak barajın inşaatı yaz aylarıyla birlikte hız kazandı. Tempo sonbahar aylarında daha da arttı. Taş ocağından gelen kaya miktarı günlük 150 kamyondan 250 kamyona çıkartıldı.

3 ay içinde tamamlanacak

Şu ana kadar Musacalı Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 700 bin m3 dolgu yapıldı. Bu rakam 3 ay içinde 1 milyon 100 bin m3'e çıkacak ve barajın gövdesi 2020 baharında tamamlanacak. Daha sonra ise dolu savak inşaatı ön yüzü beton kaplama çalışmaları start alacak.

Musacalı Mahallesi yakınlarındaki Kocadere üzerine inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gövde yüksekliği temelden 79 metre olacak baraj 25 milyon m3 su tutulabilecek.

Daha önce sıyırma kazıları, dolusavak kazısı, derivasyon tüneli ve batardo imalatlarını tamamlanan Musacalı Barajı'nın 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Üreticiye 16,5 milyon lira ek gelir sağlayacak

32 milyon 692 bin liraya ihale edilen Musacalı Barajı bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj, çiftçilere 2019 rakamlarıyla yılda 16 milyon 459 bin lira ek katkı sağlayacak. Modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliği artacak; zeytin, domates sebze meyve gibi ürünlerde verim katlanacak. Tarlalardan iki ya da daha fazla hasat etme olanağına kavuşacak, çiftçi daha çok kazanacak. Musacalı Barajı'nın 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler