Musacalı Barajı'nın 2021 yazında tamamlanması hedefleniyor

İzmir'in Bergama ilçesindeki üreticilere DSİ'den müjde gelirken, 22 bin 950 bin dekar araziye can suyu verecek Musacalı Barajı'nda gövde beton kaplama çalışmalarına başlandığı açıklandı.

İzmir'in Bergama ilçesindeki üreticilere DSİ'den müjde gelirken, 22 bin 950 bin dekar araziye can suyu verecek Musacalı Barajı'nda gövde beton kaplama çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir'e yapılan yatırımlarla kentin topraklarını su ile

buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Bergama'daki üreticilere DSİ'den önemli bir müjde geldi. 22 bin 950 dekar araziye can suyu vererek Bergama ekonomisine büyük katkı sağlaması hedeflenen Musacalı Barajı'nda, gövde ön yüzü beton kaplama çalışmalarına başlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Ön yüzü beton kaplama çalışmalarına başladığımız Musacalı barajımızda inşallah 2021 yılı sonbaharında su tutmaya başlayacağız" dedi.

Yıldız, "Ön yüz beton kaplama çalışmalarına start verdiğimiz baraj inşaatımızda 20 kaplama ano'sundan 2 sini tamamlayarak, böylece 8 bin metreküplük beton kaplamanın 400 metreküplük kısmını bitirmiş olduk" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Musacalı Mahallesi yakınlarındaki Kocadere üzerine inşa edilen barajın gövdesi, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gövde yüksekliği temelden 79 metre olacak baraj, 25 milyon metreküp su tutulabilecek. Musacalı Barajı bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj, çiftçilere 2020 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 18 milyon lira ek katkı sağlayacak. Modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliğinin de artacağı, zeytin, domates, sebze, meyve gibi ürünlerde verimin katlanacağı da ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı