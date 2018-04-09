Musabeyli Yeni Hükümet Konağının Yapımı Sürüyor

Kilis'in Musabeyli ilçe Hükümet Konağının yapımı hızlı bir şekilde sürüyor.

Hükümet Konağının inşaatı Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı tarafından incelendi. Kaymakam Avcı, Mevcut hükümet konağının gelişen ve değişen şartlara cevap vermemesi nedeniyle yeni konağın çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, "Yeni hizmet binası büyüklüğü ve farklı mimari konseptiyle mütevazı, modern, sıcak bir yapı olarak vatandaşlara hizmet sunacaktır. Yeni Hükümet Konağı devlet dairelerinin çalışma alanını kolaylaştıracak, bütün birimleri tek bir çatı altında toplayacak olup kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması sağlanacaktır" dedi. Avcı, Hükümet Konağı inşaat çalışmaların aralıksız devam etiğini vurgulayarak, "Yeni binanın yapımının kısa sürede bitecek. Fırsat buldukça Hükümet Konağı inşaatın her aşamasını vatandaşlarımızın inşaat bittiğinde daha verimli bir şekilde hizmet alabilmeleri için yerinde inceleyeceğim" diye konuştu. - KİLİS