Musabeyli İlçesinde Soba Zehirlenmesi: 3 Ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin yoğun servisinde tedavisi sürüyor. Alınan bilgiye göre, Zeytinbağı köyünde komşularından haber alamayan vatandaşlar Tunç ailesinin evine geldi. Pencereden baktıklarında 5 kişinin hareketsiz yattığını gören komşuları, 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ile sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahinaz Tunç (70), Beşir Tunç (2) ve Nazmiye Tunç'un (3) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Büşra Tunç (5) ile Suriye uyruklu Fatma Bekir ( 37) ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi için Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA