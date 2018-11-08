Musabeyli İlçesinde 19 Çiftçiye 95 Büyükbaş Hayvan Dağıtıldı
Kilis’in Musabeyli ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 19 çiftçiye 95adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 19 çiftçiye 95adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Musabeyli ilçesindeki 19 çiftçiye gönderilen 95 adet büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. - KİLİS