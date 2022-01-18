Musabeyli İlçe Tapu Müdürlüğü pozitif vakalar nedeniyle bir buçuk gün hizmet veremeyecek

Kilis Musabeyli Kaymakamlığı, İlçe Milli Emlak Şefliği ve İlçe Tapu Müdürlüğü'nde bazı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle perşembe gününe kadar hizmet verilemeyeceğini bildirdi.

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis Musabeyli Kaymakamlığı, İlçe Milli Emlak Şefliği ve İlçe Tapu Müdürlüğü'nde bazı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle perşembe gününe kadar hizmet verilemeyeceğini bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Milli Emlak Şefliği ve İlçe Tapu Müdürlüğümüz personellerinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkması nedeniyle bugün öğlenden sonra ve yarın tam gün kapalı olup perşembe günü hizmet verecektir."