Musabeyli İlçe Tapu Müdürlüğü pozitif vakalar nedeniyle bir buçuk gün hizmet veremeyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Musabeyli İlçe Tapu Müdürlüğü pozitif vakalar nedeniyle bir buçuk gün hizmet veremeyecek

Musabeyli İlçe Tapu Müdürlüğü pozitif vakalar nedeniyle bir buçuk gün hizmet veremeyecek
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis Musabeyli Kaymakamlığı, İlçe Milli Emlak Şefliği ve İlçe Tapu Müdürlüğü'nde bazı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle perşembe gününe kadar hizmet verilemeyeceğini bildirdi.

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis Musabeyli Kaymakamlığı, İlçe Milli Emlak Şefliği ve İlçe Tapu Müdürlüğü'nde bazı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle perşembe gününe kadar hizmet verilemeyeceğini bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Milli Emlak Şefliği ve İlçe Tapu Müdürlüğümüz personellerinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkması nedeniyle bugün öğlenden sonra ve yarın tam gün kapalı olup perşembe günü hizmet verecektir."

Köylüler diken üstünde! Bir hafta içinde 26 koyun öldü, nedeni belirlenemiyor

Köylüler diken üstünde! Bir hafta içinde 26 koyun öldü, nedeni belirlenemiyor
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Musabeyli, Hisarcık, Emlak, Milli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title