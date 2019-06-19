Musabeyli Halk Eğitim Merkezi, yıl sonu sergisi açtı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yıl sonu sergisi açıldı.

İlçe Halk Eğitim Müdürü Fatime Uluçoban, açılışta yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılı başından itibaren 78 genel, 203 mesleki kurs olmak üzere çeşitli alanlarda toplam 281 kurs açıldığını, 334 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını ifade etti.

Halk eğitim denince sadece dikiş-nakış kurslarının akla gelmemesi gerektiğini belirten Uluçoban, şunları kaydetti:

"Eğitim faaliyetleri içerisinde halk eğitim merkezlerinin büyük önemi vardır. Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezleri olan halk eğitim merkezleri, 'Beşikten mezara kadar eğitim' ilkesinden hareketle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş Atatürk ilkeleri ve çağdaş normları benimsemiş, yerel değerlere önem veren, demokratik eğitim kurumlarıdır. Halk eğitim merkezlerinde 7'den 77'ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir."

Açılışa, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Ceylan, daire müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Yıl içerisindeki kurslarda başarılı olan öğrencilere belgeleri, Kaymakam Şener tarafından verildi.

Kaynak: AA