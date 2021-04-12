Musabeyli'de "Yaşlı Bakım Projesi"
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Musabeyli'de "Yaşlı Bakım Projesi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Musabeyli'de 'Yaşlı Bakım Projesi'

Kilis'in Musabeyli ilçesinde "Yaşlı Bakım Projesi" kapsamında kemsesi olmayan yaşlıların evleri temizleniyor.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde "Yaşlı Bakım Projesi" kapsamında kemsesi olmayan yaşlıların evleri temizleniyor.

Musabeyli Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen "Yaşlı Bakım Projesi" kapsamında Musabeyli ilçesinde bulunan ve evlerini temizlemekte güçlük çeken yaşlı ve hasta vatandaşları, Muhtarlar ile yapılan işbirliğiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince ziyaret edilmekte ve vatandaşların talepleri dinlenerek evleri temizleniyor.

Proje ilçede memnuiyet ile karşılanıyor. - KİLİS

Musabeyli'de 'Yaşlı Bakım Projesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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