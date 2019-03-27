Musabeyli'de Traktör Devrildi: 1 Ölü
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde Mehmet Uğur Can (71) yönetimindeki 79 EF 564 plakalı traktör meyilli yolda seyrederken devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Uğur Can, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS
Kaynak: İHA
YORUMLAR