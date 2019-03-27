Musabeyli'de Traktör Devrildi: 1 Ölü

Musabeyli'de Traktör Devrildi: 1 Ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Musabeyli'de Traktör Devrildi: 1 Ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde Mehmet Uğur Can (71) yönetimindeki 79 EF 564 plakalı traktör meyilli yolda seyrederken devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Uğur Can, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.