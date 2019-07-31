Musabeyli'de köprü yapımı

Kilis'te Musabeyli ilçe merkeziyle 12 köy ve Gaziantep'i birbirine bağlayan köprünün yapımına başlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı yatırım programı kapsamında Musabeyli ilçesinde Yastıca ve Gündeğer köyü arasında inşaatına başlanılan köprünün 60 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olacağı belirtildi.

Bölgede 60 yıl önce yapılmış eski köprünün bu yıl aşırı yağışlardan dolayı zarar gördünün ifade edildiği açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu DSİ ve AFAD ekipleri yıkım kararı alması sonucu bölgede yeni bir köprü ihtiyacı doğdu. Sayın Valimiz Recep Soytürk'ün desteğiyle Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce projesi hazırlanarak ihale edilen ve yapımına başlanan köprü 15 Ekim'e kadar tamamlanarak hizmete girecek." denildi.

Kaynak: AA