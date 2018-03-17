Musabeyli'de Fakir Ailelerin Barınma Problemleri Çözülüyor

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç ailelerin barınma problemini çözmeye devam ediyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından Musabeyli ilçesine bağlı, Delifakıkaradut, Tahtalıkaradut ve Bozkaya Köylerindeki yardıma muhtaç ailelere yapılan ve yapımı devam eden evlerin son durumu Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı tarafından yerinde incelendi.

İnceleme sırasında Kaymakam Avcı "İlçemizdeki yapımı devam eden evleri bir an önce bitirip ailelerimize teslim edeceğiz. Biz ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit edip, bu ailelerimize gerekli yardımları yapmaya devam edeceğiz. Kaymakamlık olarak önceliğimiz, insanların layıkıyla yaşayabilecekleri konutlarda barınmalarını sağlamak. Özellikle fakru zaruret içerisinde olan vatandaşlarımıza devletin bu imkan olanaklarını seferber ederek elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz" dedi.

Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise,"Musabeyli Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bizimle ilgilendi ve ev sahibi olmamızı sağladı. Allah devletimizden ve Kaymakamımız Ertuğrul Avcı' dan razı olsun"diye konuştular. - KİLİS