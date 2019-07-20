Musabeyli'de cami açılışı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle müftülük tarafından Cumhuriyet Mahallesinde yaptırılan Hz. Aişe Camisi açıldı.

Musabeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bin metrekare alana inşa edilen, zemin ve mahfil kattan oluşan camide 400 kişi ibadet edebilecek.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından gerçekleştirilen açılışa Vali Recep Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, İl Müftüsü Abdurahman Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İlçe Müftüsü İsmail Çınar ve ilgililer katıldı.

Kaymakam Avcı, caminin yapımında desteği olan tüm hayırseverler başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından caminin yapımında katkısı bulunanlara Vali Soytürk ve Kaymakam Avcı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA