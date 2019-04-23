Musabeyli'de 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99. yıl dönümü Kilis'in Musabeyli ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Törenlerde Musabeyli 75. Yıl Cumhuriyet ilk ve ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu oyunlar, şiirle ve yarışmalar ile başladı. Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz öğrencilerin bayramını kutladı. Yapılan konuşmalardan sonra Musabeyli öğrencilerinin yarışmalarda kazanmış oldukları dereceler birlikte Kupa ve madalyaları Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz tarafından verildi. Dereceye giren öğrencilere Kaymakam Avcı. teşekkür ederek, başarılarının devamı diledi. Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yapılan yarışmalarda, minikler voleybol takımında il üçüncülüğü, Bocce 23 Nisan turnuvasında il üçüncülüğü, Okullar arası yapılan 23 Nisan koşusunda yarımadasında kızlar ve erkekler ayrıca birinci ikinci ve üçüncüler ödüllendirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA