Haberler » Spor » Musa Soykarcı ve Adil Özhan Eskici'yi ziyaret etti - Spor

Musa Soykarcı ve Adil Özhan Eskici'yi ziyaret etti

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı ve Kayseri Atletik Spor Kulübü Başkanı Adil Özhan İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular.

20.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:56
Musa Soykarcı ve Adil Özhan Eskici'yi ziyaret etti

Amatör Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı ve Kayseri Atletik Spor Kulübü Başkanı Adil Özhan İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular.


Yapılan ziyarette Kayseri'de gençlik ve spor faaliyetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Soykarcı ve Özhan'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler