Musa Soykarcı ve Adil Özhan Eskici'yi ziyaret etti

20.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:56

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı ve Kayseri Atletik Spor Kulübü Başkanı Adil Özhan İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular.



Yapılan ziyarette Kayseri'de gençlik ve spor faaliyetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Soykarcı ve Özhan'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA