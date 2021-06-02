Musa Orhan kimdir? Musa Orhan olayı nedir? İşte İpek Er'in mektupları
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Musa Orhan kimdir? Musa Orhan olayı nedir? İşte İpek Er'in mektupları

Musa Orhan kimdir? Musa Orhan olayı nedir? İşte İpek Er'in mektupları
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Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Ezgi Mola'ya dava açıldı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Peki, Musa Orhan kimdir? Musa Orhan olayı nedir? İşte İpek Er'in mektupları

Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Ezgi Mola'ya dava açıldı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

MUSA ORHAN KİMDİR?

Musa Orhan'ın adı ilk olarak 18 yaşında intihar eden İpek Er'in mektubuyla duyuldu.

İpek Er, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra Batman'da intihar girişiminde bulunmuş, bir ay yoğun bakımda kalmasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirnişti.

Er ve babası 7 Temmuz'da Musa Orhan'dan şikayetçi olmuş, Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatılmıştı. Siirt Barosu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan'ın 17 Temmuz'da "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan'ın açığa alınması kararı vermişti.

Cinsel saldırıya uğrayan İpek Er, mektubunda Musa Orhan ile arasında geçenleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yıktı, beni kirletip dünyamı başıma yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum. Beni kandırdı Musa Orhan. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. 2'nci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok."

MUSA ORHAN TARAFINDAN İPEK ER İÇİN ARKADAŞINA GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN MESAJLAR

Musa Orhan kimdir? Musa Orhan olayı nedir? İşte İpek Er'in mektupları
Musa Orhan kimdir? Musa Orhan olayı nedir? İşte İpek Er'in mektupları
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