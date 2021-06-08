Musa Orhan'ın avukatından 8 ünlü isme daha suç duyurusu!
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Musa Orhan'ın avukatından 8 ünlü isme daha suç duyurusu!

Musa Orhan'ın avukatından 8 ünlü isme daha suç duyurusu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek paylaşımlarında Orhan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 8 ünlü isim hakkında daha suç duyurusunda bulundu.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek paylaşımlarında Orhan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 8 ünlü isim hakkında daha suç duyurusunda bulundu.

8 ÜNLÜ İSME DAHA SUÇ DUYURUSU

DHA'nın aktardığı habere göre, Akkuş, şarkıcı ve söz yazarı Aynur Aydın, gazeteci Ayşe Arman, oyuncular Engin Öztürk, Gülenay Kalkan ve İbrahim Selim, şarkıcılar Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz ile yazar Perihan Gün hakkında müvekkiline hakaret ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını, dilekçelerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğini söyledi.

Akkuş, "Biz bu isimler hakkında Ezgi Mola'ya destek verdikleri için değil, müvekkilime hakaret ettikleri için suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

16 KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının 'hakaret' içerdiğini tespit ettiklerini öne sürmüştü.

Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini belirten Avukat Akkuş, müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ezgi Mola hakkında İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Mola hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Ezgi Mola hakkında Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi Türkiye gündeminin üst sıralarına çıkmıştı. Mola'ya binlerce destek mesajı paylaşılmıştı.

Musa Orhan'ın avukatından 8 ünlü isme daha suç duyurusu!
Musa Orhan'ın avukatından 8 ünlü isme daha suç duyurusu!

Kaynak: Snob Magazin

Musa Orhan'ın avukatından 8 ünlü isme daha suç duyurusu
Musa Orhan'ın avukatından 8 ünlü isme daha suç duyurusu
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