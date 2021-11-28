Musa ÇAMUR hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Canca Mahallesi sakinlerinden Merhum Rasim ÇAMUR'un oğlu Lütfiye YILMAZ, Derviş ÇAMUR ve Merhum Hamit EMİRALİOĞLU'nun kardeşleri Hilal GÖRMÜŞ, İsa ve Ali ÇAMUR'un babaları Selim GÖRMÜŞ'ün kayınpederi Yusuf, Rasim EMİRALİOĞLU ve Ali Fuat ÇAMUR'un amcaları Musa ÇAMUR hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Canca mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. İsa ÇAMUR: 0530 592 22 11

28 Kasım 2021, Pazar

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet