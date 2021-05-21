Musa Biçkioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Musa Biçkioğlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Musa Biçkioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Musa Biçkioğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Musa Biçkioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Musa Biçkioğlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Musa Biçkioğlu geliyor. Peki, Musa Biçkioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Musa Biçkioğlu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Musa Biçkioğlu'nun hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edildi. Peki, Musa Biçkioğlu kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne? Detaylar yazımızda.

MUSA BİÇKİOĞLU KİMDİR?

Musa Biçkioğlu 14 Nisan 1975 yılında Mardin'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamlayan Musa Biçkioğlu lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Musa Biçkioğlu Sıla Turizm Yöneticisi'dir. Musa Biçkioğlu, Kudüs Uzmanı olarak tanınmaktadır.

Musa Biçkioğlu doğum tarihi : 14 Nisan 1975

Musa Biçkioğlu kaç yaşında : 46 yaşında

Musa Biçkioğlu nereli : Mardin

Musa Biçkioğlu, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans ve Anadolu Üniversitesi Tarih öğrenimini tamamlamıştır. Sabahattin Zaim üniversitesi Tarih ve Medeniyet dalında yüksek lisans eğitimini, "Selahaddin-i Eyyubi'nin Fatımi Hilafetini Sonlandırma süreci" konusunda tezini yazarak tamamlamıştır ve bu alanda doktora çalışmasını devam ettirmektedir.

Musa Biçkioğlu, özellikle medyada vb. yerlerde Kudüs uzmanı olarak bilinmektedir. Musa Biçkioğlu, Kudüs ve Mescidi Aksa'yı tanıtmak için yurt dışında ve yurt içinde birçok program ve etkinliğe katılmaktadır. Musa Biçkioğlu 20 yıl Kudüs rehberliği yapmıştır. Ek olarak 2016 senesinde Mayıs ayında herhangi bir gerekçe gösterilmeden kendisine Kudüs'e girme yasağı uygulanmıştır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Musa Biçkioğlu'nun Twitterda 6 bin takipçisi ve İnstagram'da 20 bin takipçisi bulunuyor. Musa Biçkioğlu 3 çocuk babasıdır.

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Musa Biçkioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Musa Biçkioğlu'nun hayatı ve biyografisi! - Haberler
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