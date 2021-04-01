Musa Aydın'dan Grekoromen Güreş Milli Takımı'na ziyaret Açıklaması
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Musa Aydın'dan Grekoromen Güreş Milli Takımı'na ziyaret Açıklaması

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Musa Aydın'dan Grekoromen Güreş Milli Takımı'na ziyaret Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Musa Aydın, 19-25 Nisan tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren grekoromen güreşçilerle bir araya geldi.

Teknik direktör Salih Bora ve ekibinden takımın son durumu hakkında bilgi alan Aydın, milli güreşçilerin antrenmanını izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, artık tüm planları Tokyo Olimpiyatları'na yönelik yaptıklarını belirterek, "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde 6 madalya ve 4 kota aldık. Daha önce Dünya Şampiyonası'nda aldığımız 4 kota ile şimdilik kota sayımız 8'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Aydın, önlerinde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Olimpiyat Elemeleri'nin bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ankara'da Serbest Güreş Milli Takımı'mız, İstanbul'da da Kadın Güreş Milli Takımı'mız kampa girdi. Bizim tek düşüncemiz, olimpiyatlar. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5 madalya almıştık. Tokyo'da da başarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunun için olağanüstü hal ilan ettik. Hepimiz çok çalışıp bu hedefe ulaşacağız. Üstelik pandemiden dolayı zaman zaman çok zorlandık. Ama Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bu konudaki büyük destekleri sayesinde sadece biz değil, tüm olimpik branşlar hazırlıklarını en iyi imkanlarla sürdürüyor. Sayın Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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