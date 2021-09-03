Musa Aydın'dan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, BBP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette TGF Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu da yer aldı. Ziyarette, Türk güreşi değerlendirildi.

Okul yıllarında güreştiğini ve güreş branşının ata sporu olması dolayısıyla gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirten Mustafa Destici, özellikle yağlı güreşleri yerinde takip etmeye çalıştığını kaydetti.

Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda Türk güreşinin zirvede olmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Mustafa Destici, "İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını göndere çektirdiğiniz her şampiyonada büyük bir gurur duyuyorum. Bundan sonra da tüm şampiyonalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, Türk güreşine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar