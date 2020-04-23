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Musa Aydın, 23 Nisan, Aydın, Spor, Haber

Musa Aydın'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:46
Musa Aydın'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Başkan Aydın, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur. 1920 yılından bu yana geçen 100 yılda Türk halkı her zaman ülkesine sahip çıkmıştır. Bugün ise bir yandan koronovirüs salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da kahraman Mehmetçiklerimiz ülkemizin savunması için aynı ruhla sınır dışında kahramanca mücadele etmektedir. Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını kutlarken çocuklara armağan edilmiş olan bu özel bayramda, daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman koruyacağımızı belirtmek istiyorum. Çocuklarımızın gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. Amacımız, çocuklarımızın barış, sağlık, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirebilmektir. Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da, şimdi de sınır dışında ülkesi için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Bu arada tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelemizin sürdüğü bu günlerde tüm kurallara uymamızı ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamamız gerektiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sağlıklı günler için evde kal Türkiye diyorum."

Kaynak: AA

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