Muş Yuvasından Düşen Serçeye İtfaiye Yardım Etti

Muş'un Varto İlçesinde yuvasından düşen serçe, itfaiye ekipleri tarafından yerine konuldu.

ilçedeki 3 katlı Jandarma komando birliğinin çatısında yuva kuran serçelerden birinin yavrusu yuvadan düştü. Mehmetciğin bilgi vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, veterinere gösterilen serçenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirlemesi üzerine sepetli araçla yuvasına bırakıldı. İtfaiye eri İsmail Hakkı Demir, "Komanda birliği çatısındaki yuvaden bir yavrunun düştüğü ihbarı üzerine bölgeye geldik. Yapılan veteriner kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz yavruyu yuvasına bıraktık" dedi.