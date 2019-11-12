Muş yırtık lastikle okuyan muşlu işadamından 450 öğrenciye bot ve mont desteği

12.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:34

Yırtık lastikle okuyan Muşlu işadamından 450 öğrenciye bot ve mont desteği

Muş'ta yırtık ayakkabıyla ilkokulu okuyan işadamı Behçet Ongur, yaklaşan kış öncesi çocukları unutmadı. Bursa'da yaşayan işadamı memleketi Muş'taki 450 çocuğa bot ve mont gönderdi.

Muş'taki Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokul ve Ortaokulunda görev yapan beden eğitimi öğretmeni ve Badminton Milli Takım Antrenörü Cesur Mutlu, 'Üşüyen Hiç Bir Çocuğumuz Kalmasın' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi baylattı. Bursa'da yaşayan Muşlu işadamı Behçet Ongur'la temasa geçen Cesur Mutlu, projesine destek istedi. Öğretmen Mutlu'nun isteğini olumlu karşılayan işadamı Ongur, 450 öğrenciye bot ve mont gönderdi.

Sungu Beldesi ile merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde dağıtıma katılan işadamı Behçet Ongur, zor şartlar altında eğitim gördüğünü söyledi. İlkokulu yırtık lastikle okuduğunu belirten Ongur, Şu anda çok mutluyum, çok heyecanlıyım ve çok duyguluyum. Eski günlerim aklıma geldi. Ben ilkokulda lastik giyiyordum ve lastiğim de yırtıktı. Bizim hiçbir imkanımız yoktu, 4 kardeştik. O dönemde bir kalemi dörde bölüyorduk. Bir yandan koyunların önüne gidiyor bir yandan da okula geliyorduk. Fakir bir şekilde okul okuduk. Bu çocukların da burada ne şekilde üşüyebileceklerini çok iyi biliyorum. Bende bu sıralarda okul okudum. Bende çok üşüdüm. Bundan sonra da çocuklar için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. İlk defa 450 öğrenciyi bugün giydirdik. Ama hedefimiz bin 500-2 bine yakın çocuğu giydirmek diye konuştu.

Muş'ta 2 yıldan beri görev yaptığını söyleyen beden eğitimi öğretmeni Cesur Mutlu, çocukların hayatına dokunacak çalışmalar yaptıklarını anlattı. Muş'un soğuk bir kent oluduğunu ifade eden Mutlu, Bu sene 'Üşüyen Hiç Bir Çocuğumuz Kalmasın' sloganıyla yola çıktık. Bursa'da yaşayan işadamı Behçet Ongur beyle iletişime geçtik. Kendisi de hem bu köyde doğdu hem bu köyü çok iyi biliyor. Köyde ve Sungu Beldesi'nde 450 öğrencimize hem bot hem de mont desteğinde bulundu. Artık çocuklarımız onun sayesinde bu kışı daha iyi geçirecekler. Elleri donmayacak. Yüzlerindeki tebessüm olduğu için şahsım adına kendisine teşekkür etmek istiyorum dedi.

Kaynak: DHA