MUŞ (AA) - Muş : "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar Dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu. Bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı."

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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