MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI
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MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkardıkları küçükbaşlarını, özel olarak üretilen makaslarla kırkıyor.

MUŞ'ta geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkardıkları küçükbaşlarını, özel olarak üretilen makaslarla kırkıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin küçükbaş hayvancılıkta önde gelen illerinden Muş'ta hava sıcaklıklarının 25 derecenin üzerine çıkmasıyla yaylada koyun kırkım mevsimi de başladı. Yeşile bürünen yaylalarda koyunlarını besiye alan köylüler, daha çok verim alabilmek için yünlerini özel makaslarla kırkıyor. Yaylada 200 hayvanı bulunduğunu söyleyen Mehmet Salih Gültekin, 'Hayvanın kırkılması onu serinletiyor. Bu da gelişimine ve iyi süt vermesini sağlıyor. Kırkılmayan hayvan otlamak yerine hep uyumak ister ve bu da zayıf düşmesine neden olur. Aldığımız hayvan yünleri daha öncesinde para ederdi ancak teknoloji ile birlikte artık yün yorgan, yatak ve yastık ilgi görmüyor. Biz de elde ettiğimiz yünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyoruz' diye konuştu.

Yusuf Ok ise 'Havalar iyice ısındığı için hayvanlarımızın kırkımına başladık. 200'e yakın hayvanımız var ve bunları kırkıyoruz. Hayvanın sağlığı için, kuzuları için ve süt verimlerinin artması adına kırkıyoruz' dedi.

MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI
MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI
MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI
MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI
MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI
MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI
MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI
MUŞ YAYLALARINDA KOYUN KIRKIM ZAMANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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