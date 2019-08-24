MUŞ Yaylalardaki vatandaşlara mobil sağlık hizmeti

24.08.2019 10:10

Yaylalardaki vatandaşlara mobil sağlık hizmeti

Muş Sağlık Müdürlüğü ağız ve diş sağlığı tarama ekibi, yaz aylarında dağ köylerinde ki yaylalara çıkan vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Korkut İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi tarama ekipleri, Korkut İlçesi'ne bağlı Karakale Köyü yaylalarında kalan vatandaşlar için mobil sağlık ekibi oluşturdu. Yaylaları ezen ekipler, çocuk, kadın ve erkekleri sağlık taramasından geçirdi. Yaylada kurulan çadırlar içerinde ateş, tansiyon ve kan şekeri ölçümü de yapan sağlık çalışanları diş taraması yaptıkları çocuklara fırça ve macun dağıttı.

Yaylada gerçekleştirilen sağlık taraması ile ilgili bilgi veren Korkut İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Mesut Topdemir, 'Yaz aylarında yaylalar yaşam süren vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için dağ köylerinde bulunan yaylalara çıktık. Yaylalardaki vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için ücretsiz kan, şeker, tansiyon ölçümü yapmaktayız. Ayrıca, ağız ve diş sağlığı hizmeti konusunda da mobil aracımızla yaylalarda hizmet veriyoruz dedi.

Korkut İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Merve Özdemir ise, 'Mobil hizmet aracımızla yaylalara geliyoruz. Burada ailelerin şeker, tansiyon takiplerini yapıyoruz. Gerekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ayrıca, çocukların rutin muayenelerini, izlemlerini yapıyoruz. Hizmetin her yerde olabileceğine inanıyorum. Yaylalarda gayet güzel bir şekilde hizmet verebiliyoruz diye konuştu.

Yaylada kalanlara ağız diş sağlığını anlatarak macun ve fırça verdiklerini belirten diş hekimi Merve Tülüce, şunları söyledi

Rutin bir şekilde yayla, belde ve köylere giderek taramalar yapmaktayız. Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, Türkiye'de taramalarda ikinci olmuş durumda. Yayladaki genç ve çocuklara diş fırçası ile macunu dağıtarak, ağız ve diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Genel olarak gördüğümüz kadarıyla ağız hijyenleri çok kötü durumda, biz gerekli merkezlere yönlendiriyoruz.

İlk defa bir doktoran dişlerine baktığını belirten Narin Tunç, çürük belirlendiğini ifade ederek bundan sora ağız-diş sağlığına dikkat edeceğini söyledi. Hülya Çelik ise yaylaya kadar sağlık kontrolüne gelen görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: DHA