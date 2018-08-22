Muş Yaylada Bayramlaştılar

Yaylada bayramlaştılar

Mehmet AYDIN MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Korkut ilçesindeki yaylalara çadır kuran göçerler, Kurban Bayramı'nı burada geçiriyor.

Siirt'ten ilkbahar ayında Korkut ilçesine gelerek çadır kuran göçerler, yaylada bayramlaştı. Bayramı kurdukları çadırlarda karşılayan göçerler, akrabalarından uzak buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi. Hayvancılık yapan göçerlerden Kasım Çelik, yaylaya akrabalarla birlikte geldiklerini, bayram namazını da çadırda kıldıklarını bildirdi. Çelik, Yaklaşık iki buçuk ay sonra tekrar memleketimize dönüyoruz. Memleketimizden uzak olduğumuz için buradaki büyüklerimizin elini öptük, bayramlaştık. Bayramlaşmanın ardından kurban kestik ve hep birlikte yemek yedik. Çocuklar çadırlar arası şeker topladı dedi.