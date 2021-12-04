Son dakika haber: Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başladı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Muş'ta Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde Diyarbakır ve Muş il jandarma komutanlıklarına bağlı jandarma komando ve özel harekat (JÖH) ile güvenlik korucu timlerinden oluşan 1300 personel ve 84 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edecek.