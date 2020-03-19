Muş ve Bitlis'te toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor
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Muş ve Bitlis'te toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor

Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.

19.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:30
Muş ve Bitlis'te toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor

Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki bankalar, valilik binası, kültür merkezleri, belediye başkanlığı binası, jandarma, cezaevi, AFAD, PTT, kütüphane, cami, ATM'ler, şehir içi toplu taşıma araçları, tekstil fabrikaları, ilçe minibüslerinde virüsün yayılımını önlemek amacıyla ilaçlama çalışması yaptı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının talebi üzerine Kovid-19'a karşı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kent merkezindeki kamu kurumlarının tamamını dezenfekte ettiklerini bildiren Tanğlay, "Ekiplerimiz, halkımızın yoğun kullandığı bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için resmi makamların bilgilendirme yazılarını mutlaka okumalarını, resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar etmemelerini istiyoruz. Özveriyle çalışan ekibimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ahlat ilçesinde de yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullar dezenfekte edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, okullarda el temasının olduğu bütün alanların virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla dezenfekte edildiğini ifade ederek, "Kapalı alanlar havalandırılarak, gerekli önlemler alındı. Ayrıca birçok okulumuzda kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmaları yapıldı. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tüm idarecilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Güroymak ilçesindeki belediye ekipleri, Kovid-19'a karşı toplu taşıma araçları, alışveriş merkezi, kültür merkezi, cami ve taziye evleri gibi toplumun yoğun kullandığı alanları ilaçladı.

Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, ilçede kapalı alanların yanı sıra cadde ve sokaklarda da çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yaklaşık 40 bin metrekare alanda ilaçlama yapıldığını kaydeden Taşdemir, 2 ay boyunca ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Muş

Muş Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında İstasyon Caddesi'ni ilaçlı köpükle ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Belediye olarak virüsün yayılımını önlemeye gayret ettiklerini ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki hiçbir virüs, bizim alacağımız tedbirden daha güçlü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi birlikte yeneceğiz. Bu açıdan temizlik çalışmalarımız mevsim boyunca devam edecek. Başta kamu kurumları ve halkımızın yoğun kullandığı tüm alanlar dahil şehrimizde girmediğimiz yer kalmayacak. Mesele sağlık olduktan sonra vatandaştan çok olumlu bir tepki aldık. Hem vatandaşlarımız hem de esnafımız destek verdi."

Bulanık Belediyesi ekipleri de vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini ifade eden İlidi, "Tedbirleri almaktan geri kalmayalım. 'Tedbir bizden, takdir Allah'tandır' diyerek salgın hastalığın yayılmasının önüne geçmek adına birçok tedbir aldık. Vatandaşlarımız yoğun kullandığı alanları ilaçladık." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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