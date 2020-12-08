Muş ve Bitlis'te teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 4 sığınak tespit edildi, sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 4 sığınak tespit edildi, sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarınca, Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenme alanlarını bulmak maksadıyla müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 4 sığınak ve 6 jelikan içerisinde 2 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan basma düzenek, 6 bomba atar, 3 taarruz tipi el bombası, 8 fişek, AK-47 kalaşnikof mekanizması, AK-47 kalaşnikof mekanizma iğnesi, patlamamış fünye, güneş paneli, elektrik kablosu, şarj aleti kablosu, 7 yazıcı kartuşu, tüplü ocak, küçük akü, büyük tüp, panço, mat, 2 çift ayakkabı, 50 yazılı doküman, ayrıca muhtelif miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız