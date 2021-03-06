Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

06.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:11
Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Muş ve Bitlis çevrelerinde gece saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvete, Van Gölü'nde ise 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklıkların Van ve Muş'ta 7, Bitlis'te 3, Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine ve kuvvetli buzlanmaya karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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