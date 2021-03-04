Muş ve Bitlis'te kardan kapanan tüm yollar açıldı
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Muş ve Bitlis'te kardan kapanan tüm yollar açıldı

04.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:10
Muş ve Bitlis'te kardan kapanan tüm yollar açıldı

Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 259 köy yolunun tamamında ulaşım sağlanmaya başlandı.

Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 259 köy yolunun tamamında ulaşım sağlanmaya başlandı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 3 gündür karın etkili olduğunu belirtti.

Kentin çok fazla kar yağışı aldığını ifade eden Yentür, "Yüksek rakımdaki köy yollarımız çoğu zaman kapanıyor. Son yağışlarla 234 köy yolu kapanmıştı. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu, şu anda ilimizde kapalı köy yolu bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde alternatif köy yollarımızı da açacağız." dedi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise 3 gün önce etkili olan kar nedeniyle kapanan 25 köy yolunun ulaşıma açıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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