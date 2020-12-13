Muş ve Bitlis için karla karışık yağmur uyarısı
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Muş ve Bitlis için karla karışık yağmur uyarısı

13.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:38
Muş ve Bitlis için karla karışık yağmur uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Muş ve Bitlis'te aralıklarla sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Muş ve Bitlis'te aralıklarla sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Muş ve Bitlis'te aralıklı sağanağın yanı sıra gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.

Rüzgar, güney ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan yer yer saatte 30 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması öngörülüyor.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 10, Hakkari'de 8, Muş'ta 6 ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah buzlanma, donla birlikte yer yer pus ve sis beklenirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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