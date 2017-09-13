Muş Varto'daki Yaralı Kedi Muş'a Gönderildi

Muş'un Varto ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak kedisi vatandaşlar tarafından belediyenin veteriner hekimine teslime edildi. Kedi, yapılan ilk müdahelinin ardından Muş'a götürüldü.



Kaza nedeniyle arka ayaklarında kırık tespit edilen kedi, gerekli tedavisinin yapılması için Varto Belediyesinin Veteriner Hekimi Öznur Çelik tarafından Muş'a götürüldü. Çelik, "Vatandaşlar tarafından belediyeye getirilen kediye ilk müdahale yaptık. Ayaklarında kırık tespit ettik. Kaymakam ve Belediye Başkan vekilimiz Mehmet Nuri Çetin'e durumu ilettik. Kendisi de kediyi Muş Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağında gerekli tedavisinin yapılması için Belediyenin Zabıta aracı ile Muş'a götürmemizi söyledi. Bizde vakit geçirmeden gediyi buraya getirdik. Umarız burada göreçeği tedavi ile sağlığına kavuşacaktır" diye konuştu