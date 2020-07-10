MUŞ Varto'da yağmur suları tarım arazilerini tahrip etti
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MUŞ Varto'da yağmur suları tarım arazilerini tahrip etti

Varto'da yağmur suları tarım arazilerini tahrip ettiMUŞ'un Varto ilçesinde etkili olan yağmurun yol açtığı sel tarım arazileri ile bağ ve bahçelere zarar verdi.

10.07.2020 22:49 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:55

Varto'da yağmur suları tarım arazilerini tahrip etti

MUŞ'un Varto ilçesinde etkili olan yağmurun yol açtığı sel tarım arazileri ile bağ ve bahçelere zarar verdi.

Varto'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte ilçe merkezindeki Hoşan deresi taştı. Dereden taşan sular ilçenin alt kısmındaki bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Varto ilçesinde etkili olan yağmurun sele neden olduğunu söyleyen Suat Baba, "Yağmurun akşam saatlerinde sele dönüşmesi sonucunda ilçe içerisinde geçmekte olan Hoşan Deresi'nin coşması sonucu ilçemizde sele neden oldu. Gelen sel yakacak olarak kestiğimiz tüm ağaçlarımızı götürürken eve ve ahırlarımızı tehdit etti. Şimdilik yağmurun dinmesiyle suyun debisi de düşmüş durumdadır. İlçenin alt kısmında bulunan ev ve ahırlar tehdit altında, bostanlar bağ ve bahçeler zarar gördü" dedi.

Aniden suyun seviyesinin yükseldiğini söyleyen Sezai Baba ise, "Yağmur yağmasından sonra ani olarak suyun seviyesinin yükseldiğini gördük. Bağ bahçelerimiz tamamen zarar gördü" diye konuştu.

MUŞ Varto'da yağmur suları tarım arazilerini tahrip etti

Kaynak: DHA

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