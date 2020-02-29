: Muş varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

29.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:27

Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

MUŞ'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köy ve 50 mezranın yolu kapandı.

Varto'da bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santim, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu. Esnaf, iş yerlerinin önüne biriken karları temizledi. İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan, kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy ve 50 mezra yolunun açılması için ekiplerin çalıştığını söyledi.

Kaynak: DHA

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