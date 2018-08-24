Muş Valisi Yıldırım, Bulanıklılarla Bayramlaştı

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bulanık ilçesine bayram ziyareti yaptı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bulanık'a ziyaret gerçekleştiren Vali Yılıdırım'ı, öğretmenevi bahçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hacı Arslan Uzan, kurum amirleri ve ilçe halkı karşıladı.

Burada düzenlenen programla Bulanıklılarla ve kurum amirleriyle bayramlaşan Yıldırım, ardından köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, bayramların dostlukların pekiştiği, küskünlüklerin unutulduğu günler olduğunu söyledi.

Bayramlarda insanların birbirlerine daha çok yakınlaştığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Allah ülkemizin huzurunu bozanlara fırsat vermesin. Bu topraklar hepimize yeter. Herkese yer var. Huzur olduğu zaman herkes kazanıyor. Esnafımız kazanıyor. Yurt dışındakiler geliyor. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bayramlarımızı bayrama yakışır bir şekilde kutlamaktır. Bunu yapabilmek için bu bayramın tamamını vatandaşlarımızla birlikte geçirdik. Bundan da çok mutluyuz."