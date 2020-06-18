Muş Valisi Gündüzöz, milli parktaki çalışmaları inceledi Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Gündüzöz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile geldiği ilçede Kaymakam Emre Yalçın tarafından karşılandı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulunan Gündüzöz çalışmalar hakkında İlçe Kaymakamı Yalçın ve firma yetkilisi Felat Şengal'dan bilgi aldı.

Gündüzöz, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için yüklenici firma yetkilisi Felat Şengal'a talimat verdi.

Vali Gündüzöz, daha sonra beraberindekilerle ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA