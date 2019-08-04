Muş Valisi Gündüzöz: "Malazgirt'te 4 çocuğumuz hayatını kaybetti, 1'i yoğun bakımda"

MUŞ – Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren çocuklardan 4'ünün boğularak hayatını kaybettiğini, 1'inin ise yoğun bakımda tedavisinin devam etiğini söyledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden 5'i akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı görmesi üzerine nehre atlayıp 4 çocuğu sudan çıkardı. Sudan çıkan çocuklardan Muhammet Demir ( 12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı olay yerinde yaşamını yitirirken, Boran Yıldırım Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaybolan çocuklardan Taner Güven'in ise akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Devlet Hastanesine gelerek çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Vali Gündüzöz, 4 çocuğun hayatını kaybettiğini 1 çocuğun ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini söyledi. Gündüzöz, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk etapta alınan 4 çocuğumuzdan üçü o zaman vefat etti. Biri Muş Devlet Hastanesinin yoğun bakımda hayat tehlikesi var. Kayıp olan çocuğumuzda saat 20.20 gibi ekiplerimiz ve vatandaşlarımız buldular. Maalesef oda vefat etti. Böylelikle 4 yavrumuzu kaybettik. Tüm Malazgirtlilere ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzücü bir olay. Diğer çocuğumuza da Allah'tan şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA