- Muş Valisi Gündüzöz'den şehit eşine ziyaret

MUŞ - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Hakkari'deki patlamada şehit düşen Vartolu Topçu Er İbrahim Özkur'un doğum yapan eşini ziyaret etti.

Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesinde meydana gelen patlamada bir ay önce şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un eşi Ceylan Özkur, Varto Devlet Hastanesinde babasının ismi verilen bir erkek bebek dünyaya getirdi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, eşi Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz ve Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve beraberindekiler, şehit eşini ziyaret etmek için geldiği şehidin babası Kutbettin Özkurun evi önünde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve şehidin babası Kutbettin Özkur tarafından karşılandı.

Hastanede gözetimde bulunan ve daha sonrasında taburcu olan ve evine gelen Ceylan Öznur'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Muş Valisi Gündüzöz ve eşi Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz şehidin yeni doğmuş bebeğini gördükten sonra bir altın hediye etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yurt dışında olduğundan dolayı selamlarını şehit babası Özkur'a ve evdekilere söyledikten sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit eşine gönderdiği altını da kendisi bebeğe taktı. Vali Gündüzöz şehit babası ile görüştükten sonra, "Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın,. Allah'tan sabır diliyorum. İnşallah evladımız, babasının izinde vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" dedi.

Şehit babası ile sohbet ederek sabır ve metanet dileyen Vali Gündüzöz, daha sonra il merkezine gitti.