Muş Valisi Gündüzöz'den sağlık çalışanlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama... Muş Valisi İlker Gündüzöz, sosyal medya hesaplarında sağlık çalışanlarıyla ilgili yapılan paylaşımların kendisine ait olmadığını bildirdi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, sosyal medya hesaplarında sağlık çalışanlarıyla ilgili yapılan paylaşımların kendisine ait olmadığını bildirdi.

Gündüzöz, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, Muş Valisi olarak şahsıyla alakalı hekimlere yönelik aslı olmayan ve Muş Valisinin söylemi olduğunu iddia ettikleri bir ifade üzerinden tezviratta bulunulduğunu üzülerek öğrendiğini belirtti.

Bu şekildeki ifadelerin kendisine ait olmadığını ifade eden Vali Gündüzöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Araştırmadan, ideolojik ve yanlı bir bakışla şahsımı ve valilik müessesesini hedef alan yaklaşımı hayretle karşılıyorum. Hekimlerimiz bizim baş tacımızdır. 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyen Atatürk'ümüzün ifadesinin önemini ve bu ifadenin mana derinliğini, yaşayarak herkes bugünlerde daha iyi anlıyordur. Eşi de bir tıp doktoru olan bendeniz, kıymetli hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, işlerinde başarılar diliyorum. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA